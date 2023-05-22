Лайфхак от туристов из Карелии о съемке под водой: Камеру включаем заранее и притапливаем телефон

Петрозаводчане рассказали, как дешево, но правильно снимать отпускные видео под водой.

Жители Петрозаводска апробировали новое хобби — съемки на мобильный телефон во время снорклинга — на рифе Шарм-эль-Шейха в Египте.

«Заносить ваш фототелефон в воду нужно крайне осторожно. Дело не в том, что вы его испортите, а в гидроударе. Вода, как не крути, материя плотная, и даже на небольшой глубине давление заметно повышается. А телефоны наши — сенсорные, и когда толща воды начинает резко давить на все сенсоры сразу, о видео приходится позабыть. По той же причине вести фотосъемку на телефон под водой лично у меня не получилось — просто невозможно нажать на спуск. Поэтому: камеру включаем заранее, берем загубник, и осторожно притапливаем телефон. Все лишнее вырежете при монтаже», — поделился турист.

Какой чехол для телефона и маска вам понадобятся, читайте инструкцию для чайников в «МК в Карелии».