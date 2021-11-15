Лариса Бойченко поддержала введение QR-кодов: "Не будет ничего страшного. Все уже свершилось"

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко рьяно поддержала законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченкона заседании Общественной палаты республики поддержала инициативу российского правительства о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

«Я не могу согласиться с тем, что общество расколото. Я не вижу раскола. Я пока что вижу, что меньшинство пытается навязать свою точку зрения большинству. Те жалобы и заявления, весьма эмоциональные, которые поступают ко мне, как к Уполномоченному по правам человека, написаны как под копирку. Хотя уже более 10 парламентов полностью поддержали данные законопроекты.

Мне бы хотелось всех успокоить. Не будет ничего страшного. Более того, все уже свершилось. На самом деле уже даны права главам регионов работать и с QR-кодами, и вносить предложения по ограничениям. Ничего страшного не произойдет и с 1 февраля, если закон вступит в силу», — уверена омбудсмен по правам человека в республике.

Лариса Бойченко считает, что российский опыт по введению ограничительных мер является очень щадящим по сравнению с мировым опытом. И привела в пример Израиль.

«Израиль не впускал своих граждан домой, пока они не вакцинировались. Они находились в аэропорту. И никто не сказал, что это нарушение прав человека. Почему? Потому что если не будет жизни, то чьи права будем защищать? Право на жизнь первично. Никто насильно никого не собирается вакцинировать. Но тем, кто не вакцинируется, придется смириться с ограничениями. Других механизмов пока не выработано. Пока что нарушений прав нет. Но агрессии и нецензурных слов, которые порой приходится слышать в своей адрес, быть не должно», — сказала Лариса Бойченко.

Что говорили сторонники и противники введения QR-кодов для посещения общественных мест, читайте в нашем репортаже "QR-коды, которые раскололи общество".