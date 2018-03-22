Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки

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Очень откровенный костюм выбрала для выступления в Кремлевском дворце 62-летняя Лариса Долина.
Многие поклонники посчитали, что певица просто забыла надеть рубашку, хотя остальным наряд Долиной понравился: подписчики артистки отметили ее фигуру и "шикарную грудь". "Стильно", "Классная, но рубашка где?", "Смело", — написали фанаты Ларисы.
К слову, отмечает lady, для выступления на сцене и светских выходов Долина часто выбирает довольно неоднозначные наряды: недавно певица выступила на юбилее Вячеслава Зайцева в пышной юбке и узком топе и пришла на Неделю моды в мини-платье и высоких сапогах.
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