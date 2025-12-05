Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

О своем «единственно верном решении» певица заявила сегодня, 5 декабря, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Артистка пояснила, что ей «сейчас очень тяжело», и она приняла «единственное верное решение». Долина сказала, что и она, и Полина Лурье — «обе пострадавшие», только певица пострадала от мошенников, а Лурье не получила квартиру. При этом, по словам Долиной, денег этих у нее нет, но она их найдет.

Напомним, весной 2024 года певицу атаковали телефонные мошенники. Представившись сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, аферисты убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся под угрозой. В итоге Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость оценивалась в 138 миллионов. По данным следствия, общие потери певицы превысили 200 миллионов рублей — значительная часть этой суммы была переведена мошенникам лично.

Через суд Долина вернула свою квартиру, а вот Лурье осталась и без квартиры, и без денег. 28 марта Хамовнический районный суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению недвижимого имущества. Право собственности признали за певицей. Суд посчитал, что народная артистка России не понимала своих действий во время заключения сделки. Ввиду этого было решено признать договор купли-продажи недействительным. Лурье в итоге лишилась и квартиры, и заплаченных за нее денег, к тому же осталась с кредитом. Она пытается оспорить решение. Следующее заседание Верховного суда состоится 16 декабря.

В связи с этой историей в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Появилось и понятие «схема Долиной».

