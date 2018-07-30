Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым

Актриса Лариса Голубкина призналась, что их совместная жизнь с легендой советского кино Андреем Мироновым была трудной, а риск развода – постоянным.

Как отмечает Starhit, Голубкина стала второй женой Миронова. В то время артист только-только разошелся с Екатериной Градовой, переехал к матери и, прожив всего два месяца в родительском доме, неожиданно для многих друзей увлекся артисткой театра Российской Армии. Поскольку его авторитетная мама – Мария Владимировна Миронова дружила с Ларисой Голубкиной, то увлечение было быстро одобрено.

Женитьба не изменила привычный образ жизни Миронова – он по-прежнему любил вечеринки и красивых женщин, хотя в лице Голубкиной актер обрел долгожданный тыл. Андрей Александрович, уже будучи отцом трехлетней Марии Мироновой, удочерил и маленькую наследницу Ларисы Ивановны, став для нее полноценным папой.

"С Андреем, конечно, жить было непросто, - рассказала Лариса Голубкина в интервью изданию "Собеседник". - Приходилось постоянно подстраиваться и в отношениях, и в бытовом плане. Андрюша был потрясающим человеком, милым, славным, но мог и взбрыкнуть. И тут самое главное было – не полезть в бутылку. Мы работали в разных театрах. Если ехали вместе на концерт, то выступали в разных отделениях. Если бы мы были беспрерывно вместе, то скорее всего, уже развелись бы".

Впрочем, вскоре стали поговаривать, что Миронов начал изменять супруге. Женщины, с которыми у актера якобы были романы, подозревали, что Голубкина знала об этом, но мудро молчала.