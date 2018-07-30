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Новости. Общество
19:10, 30 Июля 2018

Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым

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Актриса Лариса Голубкина призналась, что их совместная жизнь с легендой советского кино Андреем Мироновым была трудной, а риск развода – постоянным.

Как отмечает Starhit, Голубкина стала второй женой Миронова. В то время артист только-только разошелся с Екатериной Градовой, переехал к матери и, прожив всего два месяца в родительском доме, неожиданно для многих друзей увлекся артисткой театра Российской Армии. Поскольку его авторитетная мама – Мария Владимировна Миронова дружила с Ларисой Голубкиной, то увлечение было быстро одобрено. 

Женитьба не изменила привычный образ жизни Миронова – он по-прежнему любил вечеринки и красивых женщин, хотя в лице Голубкиной актер обрел долгожданный тыл. Андрей Александрович, уже будучи отцом трехлетней Марии Мироновой, удочерил и маленькую наследницу Ларисы Ивановны, став для нее полноценным папой.

"С Андреем, конечно, жить было непросто, - рассказала Лариса Голубкина в интервью изданию "Собеседник". - Приходилось постоянно подстраиваться и в отношениях, и в бытовом плане. Андрюша был потрясающим человеком, милым, славным, но мог и взбрыкнуть. И тут самое главное было – не полезть в бутылку. Мы работали в разных театрах. Если ехали вместе на концерт, то выступали в разных отделениях. Если бы мы были беспрерывно вместе, то скорее всего, уже развелись бы".

Впрочем, вскоре стали поговаривать, что Миронов начал изменять супруге. Женщины, с которыми у актера якобы были романы, подозревали, что Голубкина знала об этом, но мудро молчала.

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Комментарии

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Изя
2018-07-30 21:23:39

Неравнодушный , кир , с чего нажрался то ????
Неравнодушный
2018-07-30 20:48:26
Hе знаю я — известно ли вам,
Что я певец прекрасных дам,
Hо с ними я изнемогал от скуки.
кир
2018-07-30 19:27:11
Пофиг.
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