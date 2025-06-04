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Лариса Подсадник обсудила с директором библиотеки в Лахденпохье поддержку творческих инициатив

Новости. Общество
15:30, 09 Июня 2025
фото: © Фото Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия по Лахденпохскому району

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Вице-премьер правительства Карелии и куратор Лахденпохского района провела прием граждан в приладожском городе.

В Единый день приема граждан, который прошел по всей республике, вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник встретилась с жителями Лахденпохского района. Среди тех, кто пришел на прием, директор Межпоселенческой библиотеки района Оксана Сивицкая. Она рассказала Ларисе Подсадник о начинаниях, которые коллектив библиотеки реализует вместе с активными жителями города. Сейчас, например, все желающие могут поучаствовать в изготовлении изразцов, которые украсят фасад здания.

«Мы очень благодарны друзьям нашей библиотеки и всем, кто поддерживает нашу инициативу. Мы стремимся объединить горожан, детей и взрослых, чтобы показать, как много мы можем сделать вместе», — пояснила Оксана Сивицкая.

Она рассказала о литературных чтениях, встречах с писателями, которые проводят в библиотеке, о работе выставочного зала, где можно увидеть картины художников из разных уголков России, и о фольклорном фестивале «Вереск». Этот фестиваль еще совсем молодой, но уже становится хорошей традицией и собирает творческие коллективы не только из Карелии, но и Москвы, Санкт-Петербурга.

Оксана Сивицкая также подчеркнула, что важнейшей миссией остается приобщение к чтению детей и подростков. Лариса Подсадник в свою очередь отметила, что этой задаче уделяется особое внимание и на федеральном, и на региональном уровнях.

«Вы знаете, что на днях наш Президент предложил запустить программу «Детская книжная карта» с 2026 года, по аналогии с очень востребованной программой «Пушкинская карта». По инициативе главы государства семьям, в которых растут дети в возрасте от 3 до 6 лет, будут выдавать карты номиналом в 3 тысячи рублей для покупки детской литературы. Считаю, что это прекрасная идея, которая поможет семьям, особенно многодетным, открыть для ребят мир добрых, прекрасных, умных книг. Карелия подключится к этой программе, как только она стартует. Также мы продолжим создавать модельные библиотеки, которые сегодня появляются в разных уголках республики, обновлять книжные фонды. И, конечно, будем оказывать поддержку инициативам, благодаря которым библиотеки становятся настоящими культурными центрами городов и районов. Библиотека в Лахденпохья — замечательный пример такой творческой работы всего коллектива», — добавила вице-премьер.

Лариса Подсадник и Оксана Сивицкая обсудили, какая поддержка нужна библиотеке для ее дальнейшего развития. И договорились, что в ходе следующих рабочих поездок вице-премьера в район этим планам посвятят отдельную встречу.

Добавим, что среди других вопросов, с которыми обращались жители района, транспортное и медицинское обслуживание, дорожный ремонт и иные актуальные темы. Некоторые вопросы совместно с администрацией района решили на месте, другие будут тщательно проработаны соответствующими органами власти.

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