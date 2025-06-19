здоровье работа экология
реклама на сайте
В Карелии благодаря господдержке открылся новый кемпинг на берегу озера
19.06.2025 13:00
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Лариса Подсадник встретилась с коллективом библиотеки в Лахденпохья

Новости. Культура
11:53, 23 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Вице-премьер правительства Карелии обсудила с сотрудниками пополнение книжных фондов, творческие проекты и перспективы развития библиотеки.

Межпоселенческая библиотека Лахденпохского района не только ежегодно пополняет книжные фонды, но и выписывает 24 наименования периодических изданий. Об этом директор библиотеки Оксана Сивицкая рассказала вице-премьеру правительства Карелии по социальным вопросам, куратору района Ларисе Подсадник.

Библиотека стала первым объектом очередной рабочей поездки Ларисы Подсадник в Лахденпохья. Об этой встрече договорились во время Единого дня приема граждан. Вице-премьер тогда пообещала, что вскоре обязательно приедет в библиотеку, чтобы подробно познакомиться с ее работой.

«И спустя две недели встреча состоялась. Для нас это очень важно: мы убедились, какое большое внимание куратор района уделяет сфере культуры. Увидели большую заинтересованность и искреннее неравнодушие Ларисы Анатольевны к тому, что мы делаем», — отметила Оксана Сивицкая.

Директор библиотеки и сотрудники рассказали Ларисе Подсадник, что среди читателей растет интерес к классической литературе. Очень востребована и периодика. Библиотека выписывает литературные журналы для взрослых и детские издания, среди них — легендарный журнал «Мурзилка».



Вице-премьер также познакомилась с четырьмя экспозициями, которые сейчас работают в выставочном зале при библиотеке. Это в том числе выставки художниц Ксении Булаевой из Москвы и Светланы Георгиевской из Петрозаводска. А в краеведческом зале все желающие могут увидеть уникальные творения вышивальщицы Елены Кудряшовой из Кондопоги.

Кроме того, Ларисе Подсадник показали изразцы из цемента, которые волонтеры делают в творческой мастерской в рамках проекта «Марафон добрых дел». Ими украсят здание библиотеки.

«Библиотека в Лахденпохья сегодня — настоящий центр культурной жизни района, пространство для творчества и семейного досуга. Замечательно, что у библиотеки столько друзей. И, конечно, меня очень порадовало, как много здесь читателей. Даже летом залы библиотеки не пустуют! Здесь очень теплая, гостеприимная, добрая атмосфера. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь», — сказала Лариса Подсадник.

Вице-премьер также напомнила, что по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в Лахденпохья приступают к строительству Центра культурного развития. Когда оно завершится, библиотека переедет в современное здание.

«Я уверена, что это станет новым этапом в жизни библиотеки. И откроет еще больше возможностей для творческих инициатив, общения, получения новых знаний», — добавила Лариса Подсадник.

Как уже сообщалось, Центр в Лахденпохья построят по федеральной целевой программе развития Карелии. По этой же программе возведут социально-культурный центр в поселке Хийтола. В его здании разместятся дом культуры с библиотекой, детский сад и амбулатория.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт
16.06.2025, 16:50
Пляжи закрыты, часть дорог затопило: в Сочи ливни и ураганный ветер
17.06.2025, 09:30
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется жара
16.06.2025, 17:00
В Карелии 17 июня температура опустится до +1°С
16.06.2025, 17:15
Последний аккорд над Онего: как завершился юбилейный двадцатый фестиваль «Воздух Карелии»

Аналитика

Сегодня 10:40
Тема недели
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки. «Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль "Онежские легенды" прошел под Петрозаводском
21.06.2025 19:04
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение