Лариса Подсадник встретилась с коллективом библиотеки в Лахденпохья

Вице-премьер правительства Карелии обсудила с сотрудниками пополнение книжных фондов, творческие проекты и перспективы развития библиотеки.

Межпоселенческая библиотека Лахденпохского района не только ежегодно пополняет книжные фонды, но и выписывает 24 наименования периодических изданий. Об этом директор библиотеки Оксана Сивицкая рассказала вице-премьеру правительства Карелии по социальным вопросам, куратору района Ларисе Подсадник.



Библиотека стала первым объектом очередной рабочей поездки Ларисы Подсадник в Лахденпохья. Об этой встрече договорились во время Единого дня приема граждан. Вице-премьер тогда пообещала, что вскоре обязательно приедет в библиотеку, чтобы подробно познакомиться с ее работой.



«И спустя две недели встреча состоялась. Для нас это очень важно: мы убедились, какое большое внимание куратор района уделяет сфере культуры. Увидели большую заинтересованность и искреннее неравнодушие Ларисы Анатольевны к тому, что мы делаем», — отметила Оксана Сивицкая.



Директор библиотеки и сотрудники рассказали Ларисе Подсадник, что среди читателей растет интерес к классической литературе. Очень востребована и периодика. Библиотека выписывает литературные журналы для взрослых и детские издания, среди них — легендарный журнал «Мурзилка».





Вице-премьер также познакомилась с четырьмя экспозициями, которые сейчас работают в выставочном зале при библиотеке. Это в том числе выставки художниц Ксении Булаевой из Москвы и Светланы Георгиевской из Петрозаводска. А в краеведческом зале все желающие могут увидеть уникальные творения вышивальщицы Елены Кудряшовой из Кондопоги.



Кроме того, Ларисе Подсадник показали изразцы из цемента, которые волонтеры делают в творческой мастерской в рамках проекта «Марафон добрых дел». Ими украсят здание библиотеки.



«Библиотека в Лахденпохья сегодня — настоящий центр культурной жизни района, пространство для творчества и семейного досуга. Замечательно, что у библиотеки столько друзей. И, конечно, меня очень порадовало, как много здесь читателей. Даже летом залы библиотеки не пустуют! Здесь очень теплая, гостеприимная, добрая атмосфера. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь», — сказала Лариса Подсадник.



Вице-премьер также напомнила, что по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в Лахденпохья приступают к строительству Центра культурного развития. Когда оно завершится, библиотека переедет в современное здание.



«Я уверена, что это станет новым этапом в жизни библиотеки. И откроет еще больше возможностей для творческих инициатив, общения, получения новых знаний», — добавила Лариса Подсадник.



Как уже сообщалось, Центр в Лахденпохья построят по федеральной целевой программе развития Карелии. По этой же программе возведут социально-культурный центр в поселке Хийтола. В его здании разместятся дом культуры с библиотекой, детский сад и амбулатория.