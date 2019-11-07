"Ласточка" "Петрозаводск-Санкт-Петербург" вновь застряла в пути (ФОТО)

Поезд "Ласточка" встал под Волховстроем, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий.

"Ласточка", выехавшая сегодня в 18.00 из Петрозаводска в Санкт-Петербург, вновь застряла в пути.

"У Волховстроя Ласточка встала, - сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия. - Начальник поезда говорит, что впереди сломался грузовой поезд. Делают все возможное. Но задержка поезда может составить от 2 часов и более. Народ в Ласточке возмущается, дети пока радостно бегают по вагону".

Ранее сообщалось, что из-за непогоды поезда направлением Петрозаводск, Санкт-Петербург, Мурманск задерживаются в пути на 8 часов.



Столица на Онего