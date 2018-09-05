"Ласточку" планируют запустить между Сортавалой и Санкт-Петербургом

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РЖД планирует запуск нового поезда в приграничный город.
Директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов рассказал газете "Гудок", компания прорабатывает проект по схеме "Ласточка" + тепловоз, – это перевозки по участку Санкт-Петербург – Сортавала. Там мощно развивается туриндустрия. Сортавала – приграничный с Финляндией город.
"На очереди ещё один проект – Петрозаводск – Великий Новгород – Псков. Сейчас электропоезда следуют только до Великого Новгорода, а дальше контактной сети нет. Думаем, что региональный поезд, соединяющий Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и Республику Карелию, будет востребован. Особенно в плане внутреннего туризма", - сказал Дмитрий Пегов .
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