Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский классик антиутопии Ласло Краснахорка

Нобелевскую премию по литературе получил Ласло Краснахорка «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

В Стокгольме 9 октября назвали имя Нобелевского лауреата за 2025 год. Им стал 71-летний лауреат Международной Букеровской премии Ласло Краснахоркаи. Его жанр — антиутопические притчи о том, как живется людям в изолированном мире, не имеющем перспектив.

— Ласло Краснахоркаи — великий эпический писатель центральноевропейской традиции, восходящей к Кафке и Томасу Бернхарду, и характеризующейся абсурдизмом и гротескными излишествами. Но у него больше возможностей, и он также обращается к Востоку, выбирая более созерцательный, тонко выверенный тон, — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Всего с 1901 года Нобелевские премии по литературе присуждались 117 раз, четырежды они делились между несколькими лауреатами. 18 раз призы получали женщины. Так, в 2024 году премию присудили южнокорейской писательнице Хан Ган с формулировкой — «за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Нобелевскую премию присуждает Шведская академия в Стокгольме (в нее входят 18 членов). Кандидатов могут выдвигать как члены Академии, так и — по ее приглашению — видные представители учреждений других стран — профессора литературы, председатели писательских организаций, лауреаты премии прошлых лет.

Накануне присудили Нобелевскую премию по химии «за разработку металлоорганических каркасных структур». Ее получили Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США). Нобелевскую премию по физике в этом году разделили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Премией в номинации «медицина и физиология» отмечены американские ученые Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Симон Сакагучи за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», которая не дает иммунной системе наносить вред организму.

В пятницу, 10 октября, объявят лауреата Нобелевской премии мира.