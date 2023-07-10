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Лауреаты Ордена Сампо смогут получать участки под дом и дачу бесплатно

Новости. Общество
11:36, 11 Июля 2023
фото: Управление пресс-службы Главы Карелии

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Инициатива глава Карелии о выделении бесплатной земли участникам СВО и лауреатам Ордена Сампо поступила в парламент республики.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в Законодательном собрании республики рассмотрят законопроект, который вносит поправки в действующий закон, регламентирующий предоставление на территории региона земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и личного подсобного хозяйства.

Согласно документу, бесплатно землю смогут получать не только многодетные, но и участники «специальной военной операции», члены их семей, а также те, кто был награжден республиканским орденом Сампо.

Напомним, первым орденом «Сампо» был награжден Эдвард Гюллинг. Обладателями ордена стали композитор Геннадий Вавилов, врач Анатолий Зильбер, лыжница Лариса Лазутина, тхэквондист Владислав Ларин, художник Тамара Юфа, гендиректор «Карелстроймеханизации» Николай Макаров, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, депутат Госдумы Валентина Пивненко и другие.

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