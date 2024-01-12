Лава извергающегося вулкана начала сжигать окраины города в Европе

В Исландии ввели режим ЧС из-за проснувшегося исполина.

На юге Исландии ввели режим ЧС из-за извержения вулкана Фаградальсфьядль. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на RUV.

Перед пробуждением исполина в стране произошло землетрясение. После толчков вулкан начал извергаться, лава потекла в направлении города Гриндавик.

Жителей оперативно эвакуировали. Заградительные сооружения смогли отвести основную часть потока магмы, однако вечером 14 января лава все же достигла окраин населенного пункта, уничтожено три дома. При этом, утверждает портал, владельцы одного из строений только построили дом и даже не успели в него заселиться.

Сейчас Гриндавик полностью отрезан от энерго- и теплоснабжения.