"Лавка фермера" открылась на Древлянке

В Петрозаводске открылась еще одна "Лавка фермера", сообщили в Минэке Карелии.

В среду, 29 января, в Петрозаводске открылась еще одна торговая точка "Лавка фермера", в которой представлен ассортимент товаров местных производителей. Магазин находится на Лососинском шоссе, 23, корпус 3.

В республике продолжается работа по развитию проекта, направленного на продвижение продукции товаров местных производителей и обеспечение населения качественной, свежей, доступной и разнообразной экопродукцией, отмеченной знаком качества "Сделано в Карелии".

В ближайшее время запланировано открытие новых торговых точек в формате "Лавка фермера" в разных микрорайонах города: проспект А.Невского, ул. Антонова, проспект Первомайский, ул. Свердлова.