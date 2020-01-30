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"Лавка фермера" открылась на Древлянке

Новости. Общество
18:00, 30 Января 2020
фото: правительство Карелии
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В Петрозаводске открылась еще одна "Лавка фермера", сообщили в Минэке Карелии.

В среду, 29 января, в Петрозаводске открылась еще одна торговая точка "Лавка фермера", в которой представлен ассортимент товаров местных производителей. Магазин находится на Лососинском шоссе, 23, корпус 3.

В республике продолжается работа по развитию проекта, направленного на продвижение продукции товаров местных производителей и обеспечение населения качественной, свежей, доступной и разнообразной экопродукцией, отмеченной знаком качества "Сделано в Карелии".

В ближайшее время запланировано открытие новых торговых точек в формате "Лавка фермера" в разных микрорайонах города: проспект А.Невского, ул. Антонова, проспект Первомайский, ул. Свердлова.

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