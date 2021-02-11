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Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС из-за санкций

Новости. Политика
12:03, 12 Февраля 2021
фото: ©ТАСС
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Министр иностранных дел РФ считает, что стране нужно быть готовой к изоляции.

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил разрыва отношений с Евросоюзом из-за введения новых санкций. Как пишет РБК, министр иностранных дел РФ заявил об этом в интервью Владимиру Соловьеву. Причем, по словам Лаврова, Россия готова к разрыву.

"Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, – да", – сказал министр.

Как отметил Лавров, Россия не хочет оказаться изолированной от "мировой жизни", но должна быть к этому готова. "Хочешь мира – готовься к войне", – констатировал министр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2021-02-12 14:32:32
Как им хочется устроить здесь Бандустан или Северную Корею...
David
2021-02-12 14:26:42
stranger
2021-02-12 14:25:12
Каких санкций? Предполагаю, санкций против списка мягко говоря "социально близких граждан" с тройным и более гражданством? Говоря на вашем профессиональном сленге: "Рамсы не попутал?"
Клим
2021-02-12 14:15:26
Ворье зашевелилось , толи еще будет . друг друга начнут жрать уроды .
symokЪ
2021-02-12 14:07:28
Лавров ... не скажет
David
2021-02-12 14:00:57
миша
2021-02-12 13:55:51
Не не не . Мы Европа. В Азию я не хочу. Кира вруноффа можно туда отправить. Даже скинемся на его переезд в свой кишлак.
кир
2021-02-12 14:27:18
миша, злобный и самобытный. Тебя никто не трогал, но дневную порция яда надо выплеснуть, как уехавшему за халявой усеру.
врунофф
2021-02-12 14:25:54
миша, ты всего лишь самобытный и не более того. Пьянствуете в своих стойбищах да челюсти друг другу ломаете. Европеец :)
Читающий
2021-02-12 13:37:11
Это ужасно,когда богатейшую страну с 20.000.000 нищих, пытаются изолировать от внешнего мира,где у самих то "правителей" спрятаны и деньги,и личинки, и коттеджы с яхтами и виллами.... печально...
Жуков
2021-02-12 13:26:53
Уверенно превращаемся в Северную Корею.
David
2021-02-12 13:35:52
Жуков, наташка вруноффа одобряет. :)
врунофф
2021-02-12 13:24:27
давидишка разрывается между гейропейскими и ближневосточными ценностями. А в итоге никуда не берут.
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