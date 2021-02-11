Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС из-за санкций

Министр иностранных дел РФ считает, что стране нужно быть готовой к изоляции.

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил разрыва отношений с Евросоюзом из-за введения новых санкций. Как пишет РБК, министр иностранных дел РФ заявил об этом в интервью Владимиру Соловьеву. Причем, по словам Лаврова, Россия готова к разрыву.

"Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, – да", – сказал министр.



Как отметил Лавров, Россия не хочет оказаться изолированной от "мировой жизни", но должна быть к этому готова. "Хочешь мира – готовься к войне", – констатировал министр.

