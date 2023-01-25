Льдины вместе с рыбаками уносит на Ладоге в Карелии

Инспектор ГИМС Лахденпохского района Карелии попросил рыбаков не давить газу до отказу: Ладога – это не дорога без знаков.

В паблике «ГИМС Лахденпохья» опубликовано обращение инспектора МЧС к рыбакам-любителям, приезжающим в Карелию.

- Уважаемые жители района и города, а также гости, приезжающие к нам в настоящий период для отдыха и рыбалки!

Вновь обращаюсь к вам с пожеланием быть бдительными на льду. Ветра юго-западного направления поломали образовавшийся лёд в Яккимваарском заливе, чистая вода начинается за о.Папинсаари и далее: до выхода в открытую Ладогу, до о.Валаам, островов Кильписарет (Дальние), о. Рахмансари (Зелёный), островов Хейнясейма (Оборонные).

Озеро на 35% покрыто льдом. В нашем районе это относится в основном к шхерной зоне. Но основная опасность таится не в ней. Наши рыбаки в основном хорошо ориентируются в шхерах и текущей метеообстановке, знают опасные места и стараются их обходить. Опасность таится для граждан, приезжающих в наш район вместе со снегоходами. Несомненно, это хорошая помощь в передвижение для рыбака, но это также средство повышенной опасности.

Некоторые рыбаки на снегоходах срываются как с цепи, увидев большие просторы Ладоги. Для многих это просто большая дорога, на которой нет знаков. Вот для таких рыбаков делюсь информацией.

У нас на Ладоге в настоящее время участились случаи отрыва льда. И не просто отдельных каких-то льдин, а льдин вместе с рыбаками. Так вот, заехавшие на снегоходах подальше от берега, как правило, лишаются техники, так как при отрыве льдины не успевают на берег. Спасают же людей, технику бросают, она не главное.

Место возможного отрыва льда у нас также имеется. И об этом известно. Это от восточной стороны о. Кухка, о-ва Кильписарет, далее в сторону о. Путсари. Здесь проходит течение, которое сначала образует трещину в замёршем льду, затем ветра доламывают его. Льда, конечно, на этом участке сейчас нет. Но ситуация может развиться по-другому.

Представьте, ударил кратковременный мороз градусов 10, озеро на морозе стихнет и на вышеназванном участке образуется тонкий лёд. А на следующий день потеплело, пошёл снег, образовалось белое поле до горизонта. Вот она опасность! Рыбак, выезжая с базы отдыха на этот участок льда, радуется, вот какой ровный и хороший лёд. А дальше все знают; какой русский не любит быстрой езды! Газу до отказу и вперёд за ощущениями. Что может в этом случае случится? Внезапное изменение погоды, сильный ветер и за 5-10 минут льда нет, одно крошево.

А вот другая ситуация. Ветра нет, тихо, до кромки льда, обозначенного черной линией воды, далеко. От быстрой езды захотелось поделиться с приятелем ощущениями. Или другая какая-то причина. Снегоход остановился. О том, что лёд здесь образовался только вчера, никто не знает. Вот он и провал под лёд. И это не все случаи провалов, я поделился только теми случаями, которые больше всего вероятны.

Надеюсь, это будет полезная информация для наших отдыхающих. Помните о ней. Дай Бог, чтобы эти знания вам пригодились. Воздержитесь выезжать на снегоходах на лёд этой зимой.

С уважением, руководитель инспекторского участка (г.Лахденпохья) центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия Ю.Н. Истранин