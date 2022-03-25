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ЛДПР начала расследование ложного сообщения о смерти Жириновского

Новости. Общество
22:00, 29 Марта 2022
фото: © РИА Новости © Максим Блинов

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ЛДПР проведет внутреннее расследование публикации ложного сообщения о смерти Владимира Жириновского.

ЛДПР проводит внутреннее расследование после публикации сообщений о смерти Владимира Жириновского, рассказал РИА Новости член высшего совета партии Сергей Каргинов.

«Идет внутреннее расследование, мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней», — сказал он.

О смерти лидера ЛДПР 25 марта сообщил в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Позже он удалил пост, исчезла и вторая публикация, в которой Пронюшкин написал «Царствие небесное». Сенатор объяснил, что недостоверная информация попала в его канал по ошибке, и добавил, что никаких комментариев СМИ не давал.

Он также извинился перед подписчикам и заверил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

В ЛДПР пообещали разобраться с сенатором на высшем совете партии и подчеркнули, что узнавать информацию следует только от ее пресс-службы. Кроме того, партия заявила, что подаст в Генпрокуратуру иск против распространителей фейков.

Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице. Как заявляли в Минздраве, его cостояние оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь.

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