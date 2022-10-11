Лебеди остались зимовать в национальном парке на севере Карелии (ФОТО)

Лебеди-кликуны вновь остаются на зимовку в парке Паанаярви.
В официальном паблике Национального парка Паанаярви, расположенного в Лоухском районе на севере Карелии, появилось фото лебедей, готовящихся к зимовке.
«Лебеди-кликуны снова остаются на зимовку в Паанаярви. Пять подростков ещё неуклюже, но очень старательно сейчас изучают на озере науку взлёта и посадки под руководством двух взрослых лебедей», — написали в паблике.
Царственных птиц встретили на озере Паанаярви — крупнейшем озере Национального парка.
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