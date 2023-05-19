Лебедя заменил медведь: стали известны самые популярные «животные» названия улиц на Северо-Западе

Исследование показало, названиями каких животных в регионах, к которым относится Карелия, чаще всего именуют улицы.

В сервисе «Яндекс Карты» провели интересное исследование, узнав, какие животные, запечатленные в названиях улиц, являются самыми популярными в России и на Северо-Западе в частности. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Как выяснилось, в топ-три «животных» названий улиц входят соловей, орел и лебедь. В регионах Северо-Запада первые две птицы на месте, а вот лебедя заменил медведь.

Также в сервисе отметили, что для разных частей страны характерны «свои» животные. Встречающиеся здесь чаще других. Так, для Дальнего Востока это тигр, для Центральной России — соловьи, для Северного Кавказа — буйволы.

Для названий улиц Северо-Западного региона характерны зайцы, утки и лисы. Эти животные встречаются здесь как минимум в два раза чаще, чем в среднем по стране.