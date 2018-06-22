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Новости. Общество
23:30, 22 Июня 2018

Лечение боли в спине лишило женщину возможности испытывать удовольствие от секса

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Британка Джинни Атчинсон утратила возможность получать удовольствие от секса после длительного курса физиотерапии, назначенного ей врачом.

Терапевт не придавал значения ее жалобам и долго не назначал МРТ, которое бы помогло выявить имевшуюся у пациентки серьезную проблему.

Когда несколько лет назад у Джинни Атчинсон начала болеть нижняя часть спины, она не стала думать о чем- серьезном, а сочла, что это просто мышечный зажим. Но болезненные ощущения усиливались, и женщина записалась на прием к врачу.

Ее не стали отправлять на МРТ, назначив только физиотерапии. Если бы томография была выполнена, то, скорей всего, сразу бы стало ясно, что у пациентки "синдром конского хвоста", возникающий при повреждении пучка нервов, находящихся на уровне поясницы.

В результате почти три года британка проходила бесполезную ей физиотерапию. Когда она все-таки настояла на сканировании, оказалось, что один из позвоночных дисков сместился и давит на нервы. В таких случаях оперируют, но на операцию Джинни не отправили.

Она вновь попала в больницу, когда не смогла помочиться в туалете. Мочеиспускания не было в течение суток. Оказалось, что повреждение "конского хвоста" уже весьма значительное, и пациентку может спасти только операция. Правда, Джинни предупредили, что у нее могут отняться ноги. Но способность двигаться британка, к счастью для себя, не утратила, - чего не сказать о чувствительности интимного свойства.

"Я поняла, что больше никогда не смогу испытать оргазм, я даже не могу возбудиться. Я перепробовала все: вибраторы, фильмы для взрослых, таблетки, массаж, аюрведу и психологию - ничего не помогает", - призналась  45-летняя англичанка.

Из-за своей проблемы она рассталась с любимым мужчиной. Атчинсон хочет наказать клинику, в которой ее довеяли до полной фригидности, пишет "МедикФорум".

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