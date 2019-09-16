Лечить зубы арестантам в Карелии станет комфортно

В СИЗО-1 установили новое стоматологическое оборудование, сообщили в УФСИН Карелии.

Старую стационарную установку заменили на новую в рамках государственных контрактов.

В новый стоматологический комплект входит кресло для пациента, рабочее место врача, осветительные приборы и дополнительные устройства для качественного оказания услуг.

Новая техника облегчит не только работу медицинского персонала, но и сделает лечение для осужденных, подозреваемых и обвиняемых более комфортным.

Врач-стоматолог имеется в штатах медицинских частей всех учреждений. В местах лишения свободы все виды лечения зубов производятся бесплатно.

В течение последних трех лет идет активная модернизация медицинского оборудования в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Карелия, в настоящее время новое стоматологическое оборудование устанавливается в ИК-7.