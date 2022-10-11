Лед и камень: опубликованы фото зимней природы севера Карелии

В одном из пабликов, посвященных Карелии, появились фотографии зимней реки Чирка-Кемь.

В сообществе «Живу в Карелии» опубликованы фотографии зимней природы, снятые на реке Чирка-Кемь.



Река несудоходна из-за большого количества перекатов и порогов, большинство из которых не замерзает. Самый крупный порог — Тахко-Падун.





















Ранее мы писали о том, как петрозаводский фотограф Арина Степенная поделилась со своими подписчиками в соцсети удивительными по красоте снимками, которые больше напоминают картины.