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Лед тронулся! Автохлам семерых жителей Петрозаводска утилизируют через 30 дней

Новости. Общество
11:52, 21 Декабря 2022
фото: © Петрозаводский городской Совет

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В Петрозаводске начала работу комиссия по выявлению брошенных и разукомплектованных автомобилей, сообщили в Петросовете.

На первом заседании специальной комиссии, в которую вошли депутаты Петросовета Андрей Ушаков и Виталий Марков, семь транспортных средств признаны брошенными или разукомплектованными, автомобили ждет утилизация.

В этом году в Петрозаводске вступил в силу запрет на хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств на общественных территориях, во дворах и других местах, не предназначенных для ремонта, технического обслуживания или утилизации (в т.ч. гаражей, огороженных автостоянок). 

В Петросовете напомнили, что разукомплектованным считается транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины. Сюда же относятся и сгоревшие автомобили. Брошенным является транспортное средство, которое не имеет собственника. Владелец либо неизвестен, либо отказался от права собственности.

В настоящее время при администрации города создана и начала работу специальная комиссия, в которую вошли представители комитетов ЖКХ и экономического развития, УМВД России по Петрозаводску, а также депутаты Петрозаводского городского Совета Андрей Ушаков и Виталий Марков. На первом заседании члены комиссии признали семь транспортных средств брошенными или разукомплектованными. Собственникам направлены уведомления об их утилизации или о вывозе машин в место, где их хранение не запрещено. Теперь владельцам авто предстоит убрать своих «железных коней» в течение 30 календарных дней с момента получения уведомлений. В противном случае данное имущество в судебном порядке будет признано собственностью Петрозаводского городского округа и утилизировано.

Подробнее с порядком проведения мероприятий с целью освобождения территорий от автохлама, деятельностью комиссии по обследованию брошенных и разукомплектованных транспортных средств и актуальным реестром таких автомобилей можно ознакомиться на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Горожане также сами могут сообщать о брошенных или разукомплектованных автомобилях, которые расположены на территориях общего пользования и земельных участках многоквартирных домов, на электронную почту: sekretarumk@petrozavodsk-mo.ru

В письме необходимо указать место нахождения транспортного средства, описание с указанием марки машины и государственного регистрационного знака (при возможности их идентификации), а также прикрепить фото авто.

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