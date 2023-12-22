Ледяная глыба упала на крыльцо аптеки в Петрозаводске

О свисающих с крыши дома ледяных глыбах предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

О ледяных глыбах на крыше одного из домов на Перевалке сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы.

Так, в ЕДДС поступила информация о том, что с крыши дома № 47 на улице Чапаева над тротуаром висят ледяные глыбы.

Одна уже упала на крыльцо Аптеки, отметили в сообщении. Информация была передана в ООО «Фирма Комфорт» для принятия мер.

«Будьте внимательны и осторожны!» — предостерегли в ЕДДС.

Напомним, в субботу, 23 декабря, жительница Петрозаводска пожаловалась на опасные сосульки в центре города.