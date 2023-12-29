Ледяную сказку Онежского озера рассказал известный фотограф из Карелии

Игорь Подгорный запечатлел морозный день на острове Суйсарь.

Известный карельский фотограф Игорь Подгорный опубликовал на своей странице в соцсети фото морозного дня на острове Суйсарь на Онего.

«Ледяная сказка Онежского озера в карельском филиале царства Снежной королевы», — назвал сам автор свои фотографии, уточнив, что в момент съемок 6 декабря на улице было -30 градусов мороза.

Напомним, в некоторых районах Карелии в Рождество обещали похолодание до -39 градусов.