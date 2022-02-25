Ледяные копии утраченных церквей Карелии появились под землей в Рускеале (ФОТО)

Перед глазами гостей подземного маршрута предстали ледяные копии Успенской церкви, Лютеранской кирхи Сортавала, Рускеальской кирхи, а также ныне действующей Церкви Преображения Господня острова Кижи.

Как сообщается в паблике горного парка «Рускеала», несколько лет назад здесь заложили традицию строить ледовые скульптуры под землей. Первая ледовая экспозиция появилась здесь в 2015 году, и с тех пор практически ежегодно скульпторы создают различные тематические композиции на льду подземного озера: копии архитектурных шедевров Петербурга, героев эпоса “Калевала”, представителей животного мира Карелии. Причем, лед для изготовления скульптур всегда добывают прямо из подземного озера.

Этот год не стал исключением и продолжил полюбившуюся традицию! В течение двух недель февраля команда скульпторов под руководством Василия Ануфриева создала в Большом колонном зале 4 ледовых композиции в тематике «Утраченные церкви Карелии».

Перед глазами гостей подземного маршрута предстали ледяные копии Успенской церкви (Кондопога, сгорела в 2018 году), Лютеранской кирхи Сортавала (сгорела в 1940 году), Рускеальской кирхи (сгорела в 1941 году), а также ныне действующей Церкви Преображения Господня острова Кижи. Все они стали гармоничным дополнением удивительных природных ледяных сталактитов и сталагмитов, растущих здесь с декабря прошлого года.

В ближайшие месяцы новый ледяную экспозицию под землей смогут увидеть все гости маршрута «Подземная Рускеала». Благодаря особому микроклимату мраморных подземелий, композиции сохранятся здесь до лета.

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Горный парк Рускеала

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