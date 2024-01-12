Ледяные шапки, похожие на белого медведя и медузу, показал известный фотограф Карелии

Илья Тимин вновь порадовал пользователей сети потрясающе-восхитительными кадрами зимней Карелии.

«Даже в сильный мороз на замерших островах по пути к центру Онего — солнышко днем успевает прогревать снег и лед», — написал фотомастер в своем личном профиле в соцсети «ВКонтакте».

«И растут сосульки и ледяные шапки по берегам с южной стороны», — добавил Илья Тимин.

В комментариях пользователи сети сравнили ледяные шапки, которые показал фотограф, с белым медведем и медузой.