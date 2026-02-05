Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска

Новый арт-объект украсил Онежскую набережную в столице Карелии.

3 февраля, в день открытия Международного фестиваля «Гиперборея», на набережной Онежского озера в Петрозаводске появилась ледовая скульптура, посвящённая 60-летию Историко-архитектурного музея-заповедника «Кижи».

Как сообщили в группе события, проект реализовала команда архитектора Александра Кима, состоявшая из пяти человек — Алексея Гриб-Белого, Петра Кильцова, Сергея Соловова, Александра Белого и Алексея Цветкова.

— «Кижи» приглашают вас в квартал исторической застройки 7 февраля с 13:00 до 16:00 на любимый зимний праздник «Арт-зима в Старом городе»! В этом году он посвящён юбилею музея и Году единства народов России, — добавили в сообществе.

Напомним, в этом году фестиваль «Гиперборея» стартовал в Карелии в 25-й раз. В столицу республики съехались 86 мастеров по снежной и ледовой скульптуре из разных регионов России и из-за рубежа. В течение трех дней они будут создавать авторские работы на тему «Достижения российского спорта».

Основные мероприятия запланированы на субботу, 7 февраля. В этот день на набережной Петрозаводска пройдут массовые гуляния, среди которых «Зарядка со звездой», шоу силовых видов спорта, турнир по волейболу на снегу, соревнования по ориентированию «Снежная тропа» и вечерний забег с фонариками.

Организаторы также планируют провести на озере рыболовный турнир «Онежский окушок» и молодёжный фестиваль «Мороз и клёв». Ближе к вечеру перед зрителям выступят местные творческие коллективы и российская поп-группы «Мохито».

Награждение победителей конкурса пройдёт в этот же день в 18:30 в отеле «Cosmos Petrozavodsk». С более полной программой фестиваля вы можете ознакомитсья по ссылке.