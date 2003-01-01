Ледовые скульптуры создадут в горном парке «Рускеала»

С 12 по 21 февраля в Горном Парке Рускеала пройдёт Фестиваль ледовых скульптур «Тайна глубины».

В этом году толщина подземного озера позволяет провести фестиваль, сообщили в паблике горного парка.

— Фигуры, созданные руками мастеров, превратят подземный маршрут в сказочный мир, который хочется рассматривать, фотографировать и запоминать, — говорится в сообщении.

Создадут работы петербургский художник-скульптор Василий Ануфриев и его команда.

— Нам дают полную свободу для творчества, так что мы можем воплотить наши идеи так, как мы это видим — без дополнительного надзора, а только с дружественной опекой. Ну и, конечно, сам парк нам очень нравится, мы целый год ждём, чтобы вернуться на месяц в Карелию, пожить в этом месте, — ранее рассказывали авторы проекта.

Благодаря особому климату подземелья фигуры из льда будут радовать гостей парка до мая.

Напомним, традиция строить ледовые скульптуры в Большом колонном зале маршрута «Подземная Рускеала» появилась в 2015 году, и с тех пор практически ежегодно скульпторы создают различные тематические композиции на льду подземного озера: копии архитектурных шедевров Петербурга, героев эпоса «Калевала», представителей животного мира Карелии. В 2022 году зал подземного маршрута украшали четыре ледовые композиции в тематике «Утраченные церкви Карелии». В прошлом году фестиваль не состоялся. Для начала работ толщина льда в подземном озере должна составлять минимум 30 см, а была всего 16 см.

