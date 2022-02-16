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Ледовые скульптуры вновь появятся на подземном озере в горном парке Карелии

Новости. Общество
07:50, 17 Февраля 2022
фото: Горный парк Рускеала/vk.com/ruskealapark

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Скульпторы работают над созданием ледовой экспозиции в парке «Рускеала».

«В горном парке продолжаются работы по созданию ледовой экспозиции на маршруте „Подземная Рускеала“. Тематика композиций этого года — „Утраченные церкви Карелии“», — пишут в официальном паблике парка «Рускеала».

Выставку с ледовыми скульптурами на подземном озере планируют открыть 20 февраля.

Напомним, в прошлом году скульпторы создали 5 ледовых скульптур в Большом колонном зале маршрута «Подземная Рускеала». Тематикой композиций в 2021 года была «Природа Карелии».

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