Ледовый каток в Губернаторском парке приглашает горожан на фестиваль традиционных ремесел и тренинг по командообразованию

С 13 до 15 часов, 27 января, на арт-площадке ледового катка в Губернаторском парке пройдет праздник "Уютная Карелия", организованный при поддержке энергетиков "ТГК-1" и команды Карельского центра развития добровольчества.

На празднике ожидаются выступления народных коллективов, хороводные танцы и фестиваль традиционных ремесел Карелии. Также на льду традиционно будут организованы квесты и командные соревнования на коньках — все для того, чтобы согреться в морозные январские дни.

Также волонтеры подготовили большой тренинг по командообразованию — разнообразные упражнения, интерактивные задания и игры. Все участники смогут приобрести опыт успешного взаимодействия, улучшения навыков коммуникации и достижения групповой цели.

— Кульминацией праздника станет вязание самого длинного шарфа в Карелии, если, конечно, нам не помещает погода. Карелия славится тем, что народные промыслы здесь не только не исчезли, но и развиваются. Мы очень хотим поделиться этой традицией с нашими гостями, ведь сохранение и популяризация ремесел — очень важно! — приглашает на арт-площадку Семен Турок, волонтер Карельского центра развития добровольчества. — Приходите, будет интересно!

Организаторы обращают внимание, что 27 января не будет работать веревочный городок для проведения скаутских испытаний "Первопроходец".

О том, как прошло открытие, смотрим в чудесном видеорепортаже.