Легендарная яхта пришвартовалась в Петрозаводске (ФОТО)

Полярная экспедиционная яхта Alter Ego на сутки зашла в Петрозаводска.
Как рассказал на своей странице известный фотограф Карелии Илья Тимин, легендарная полярная экспедиционная яхта Alter Ego пришвартовалась в Петрозаводске на одни сутки.
«Короткая остановка в городе Петра на пути к Архипелагу Земля Франца-Иосифа», - написал Илья Тимин в комментарии к фото яхты.
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