Легендарная яхта пришвартовалась в Петрозаводске (ФОТО)

фото: Илья Тимин. Alter Ego в высоких широтах на Архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Полярная экспедиционная яхта Alter Ego на сутки зашла в Петрозаводска.

Как рассказал на своей странице известный фотограф Карелии Илья Тимин, легендарная полярная экспедиционная яхта Alter Ego пришвартовалась в Петрозаводске на одни сутки.

«Короткая остановка в городе Петра на пути к Архипелагу Земля Франца-Иосифа», - написал Илья Тимин в комментарии к фото яхты.