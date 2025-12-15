Легендарная певица Линда впервые выступит в Карелии

Легендарная певица Линда впервые выступит на карельской земле в рамках мультиформатного фестиваля «Воздух Карелии», который пройдет с 11 по 14 июня 2026 года.
Творчество Линды, ворвавшееся в музыкальную жизнь страны в середине 1990-х, известно завораживающими хитами, мистической атмосферой и узнаваемым сценическим образом. Ее выступление на фестивале станет одним из главных событий для поклонников, сообщает группа фестиваля «Воздух в Карелии» в VK Концерт обещает быть мощным, с визуальным шоу и полным погружением в ее особый мир.
Помимо Линды, в числе первых объявленных участников — представители разных направлений рок-музыки.
Уже известны имена некоторых участников:
— АлисА;
— Radio Tapok;
-Северный Флот (с программой, включающей хиты «Короля и Шута»);
— Слот;
— Бригадный Подряд;
— Эпидемия;
— Stigmata;
— Альянс;
— Операция Пластилин;
— Комната Культуры;
— Спектакль Джо;
— Nagart;
— Helvegen;
— RammProject;
— Скворцы Степанова.
Список артистов будет пополняться каждую неделю. Фестиваль пройдет на аэродроме «Пески» в Петрозаводске, где он и зарождался.
Фестиваль «Воздух Карелии» — главный рок-фестиваль Северо-Запада России, который ежегодно собирает десятки тысяч зрителей. В 2025 году он отметил 20-летие рекордной посещаемостью — более 45 000 человек.
Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов.