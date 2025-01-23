Легендарного российского боксера, посетившего Карелию, дисквалифицировали на 4 года

Странная дисквалификация настигла Александра Поветкина уже после окончания карьеры.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало экс-чемпиона мира по боксу по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина. Об этом сообщили на сайте «Чемпионат.ру».

Там же обратили внимание на странность при этой дисквалификации. Дело в том, что Поветкин уже давно завершил карьеру. Тем не менее ITA отстранили его от соревнований до 2028 года.

Дисквалифицировали спортсмена на основе проб, сданных в 2014 году - тогда в его крови было найдено запрещённое вещество. Были аннулированы все результаты боксера с 2014 по 2024 годы, включая 9 одержанных побед.

Напомним, буквально недавно боксер приезжал в Карелию, где встречался с кадетами.