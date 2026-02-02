Легендарные артисты цирка Дурова гостят в карельском Заонежье

Сразу два народных артиста России, легенды цирка, рассказали «Столице на Онего», что привело их в Карелию.

Прямо сейчас, в начале февраля, в деревне Кондобережская Медвежьегорского района в карельском Заонежье гостят настоящие легенды российского цирка.

Народный артист России Юрий Дуров, представитель четвертого поколения династии Дуровых, его родной брат (по маме) народный артист РСФСР Сарват Бегбуди, известный акробат Игорь Таланин — уже второй год подряд, как выяснилось, приезжают в карельское Заонежье за, как они признаются, звенящей тишиной. Легенды остановились в гостевом доме Сергея Шихуцкого, известного тем, что смог восстановить 100-летний крестьянский дом, превратив его в «Жемчужину Заонежья».

Редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков случайно оказался в Заонежье, узнал о знаменитых гостях и не смог их не навестить. А они с радостью согласились на небольшой разговор.

