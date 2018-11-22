Легендарный "Black Sale" пройдет в ТРК "ЛОТОС PLAZA"

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С 23 по 25 ноября в ТРК "ЛОТОС PLAZA" состоится долгожданная всемирно известная акция "Black Sale".
Только три дня магазины и кафе торгово-развлекательного комплекса предоставят специальные скидки, достигающие 80%! Модные коллекции одежды известных брендов, предметы интерьера и бытовая техника, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия – все, о чем вы мечтали, ждет вас в ТРК "ЛОТОС PLAZA" по самым выгодным ценам!
- участвуют более 180 брендов;
- скидки до 80%;
- скидки только три дня!
Полный список магазинов-участников опубликован на сайте ТРК в разделе "События" и в группе "ВКонтакте".
До встречи в ТРК "ЛОТОС PLAZA"!
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