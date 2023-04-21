Легендарный народный хор с Урала выступит в Петрозаводске и Сегеже

Уральский государственный академический русский народный хор приедет в Карелию с программой «За Россию, за мою!» (6+).

Программа хора посвящена 80-летию коллектива, ставшему легендой Урала, и представляет собой уникальное музыкальное действо, в котором сочетаются традиции народного театра и формат современного концертного шоу. Об этом рассказали в Музыкальном театре Карелии.

Уральский государственный академический русский народный хор (Екатеринбург) – легендарный коллектив, который является хранителем и продолжателем традиций самобытного народного искусства Урала. Он не раз становился лауреатом многих престижных международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, фестивалей.

Основу репертуара хора составляют уральские народные песни – лирические, свадебные, хороводные, игровые, шуточные, плясовые. Значительное место занимают и авторские песни, написанные в фольклорной традиции. Коллектив остается верен своим традициям: преобладание мягкой лирической манеры пения, специфический уральский диалект, небольшой диапазон, слитность и чистота звучания отличают исполнение и народных песен, и современных сочинений. Дополнительные впечатления создают яркие и завораживающие картины народного танца, превращающие песенные номера в маленькие спектакли.

Программа «За Россию, за мою!» (6+), с которой Уральский народный хор гастролирует по Северо-Западу России, представляет собой театрализованную композицию из песен и хореографических картин в исполнении хора, солистов, танцовщиков и музыкантов оркестра. В нее вошли знаменитая «Уральская рябинушка», рекрутская «Прогудел гудок нежданный», лирическая «Под окном черёмуха колышется», плясовая «Я сажу, сажу капустку», вокально-хореографическая композиция «Матушка Россия», «Пока плачет Богородица», а также танцевальные картинки: «Потихоня», «Уральская барыня» и многие другие.

Выступление Уральского народного хора в Петрозаводске состоится 17 июня, в Сегеже – 15 июня.