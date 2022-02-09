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Легендарный пловец Александр Попов приедет в Карелию на чемпионат мира по зимнему плаванию

Новости. Спорт
10:52, 11 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов откроет чемпионат мира по зимнему плаванию в Петрозаводске и проведет мастер-класс.

О приезде в столицу Карелии четырехкратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, 21-кратного чемпиона Европы, многократного рекордсмена мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР, почетного члена Международного олимпийского комитета Александра Попова сообщается в официальном паблике правительства республики.

«Александр примет участие в церемонии открытия соревнований, проведет открытый урок с пловцами Карелии, а также даст несколько стартов на дистанции 100 метров вольным стилем», — уточнил главный тренер сборной России по зимнему плаванию Игорь Лукин.

Чемпионат мира по зимнему плаванию впервые пройдет в Карелии 21–27 марта 2022 года. Более 250 комплектов медалей будут разыграны в течение пяти дней соревнований в ледяной воде Онежского озера в центре Петрозаводска.

Регистрация на соревнования продолжается. Свое участие подтвердили уже более 150 спортсменов из 18 стран мира.

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Комментарии

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