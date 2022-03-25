Легендарный пловец Александр Попов рассказал в Петрозаводске, почему не плавает уже 18 лет

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

Александр Попов побывал в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.

— А вы сами не пробовали зимой в такой воде плавать?

— Нет. И никогда такой идеи не было в холодную воду залезать!

— И не будете пробовать?

— Нет! Я в своей жизни уже наплавался! Мне нет никакого смысла кому-то что-то доказывать. И себе я доказывать ничего не хочу. И в холодную воду, тем более, не хочу прыгать!

— Вы находитесь в хорошей спортивной форме. Как удается ее сохранять? Вы сейчас вообще не плаваете?

— Нет, не плаваю. Уже 18 лет…

— Почему?

— Наплавался! Хватит! Я порядка 40 тысяч километров вокруг земного шара проплыл…

Полный текст интервью читайте далее.