Легендарный пловец Александр Попов рассказал в Петрозаводске, почему не плавает уже 18 лет

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.
Александр Попов побывал в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
— А вы сами не пробовали зимой в такой воде плавать?
— Нет. И никогда такой идеи не было в холодную воду залезать!
— И не будете пробовать?
— Нет! Я в своей жизни уже наплавался! Мне нет никакого смысла кому-то что-то доказывать. И себе я доказывать ничего не хочу. И в холодную воду, тем более, не хочу прыгать!
— Вы находитесь в хорошей спортивной форме. Как удается ее сохранять? Вы сейчас вообще не плаваете?
— Нет, не плаваю. Уже 18 лет…
— Почему?
— Наплавался! Хватит! Я порядка 40 тысяч километров вокруг земного шара проплыл…
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