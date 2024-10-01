Легендарный порог под Петрозаводском обмелел

Популярный среди туристов порог на Шуе почти лишился воды.

Знаменитый порог Большой Толли на реке Шуя сильно обмелел. По словам карельского фотографа Ильи Тимина, порог бьет рекорды по минимальному уровню воды.

«С берега на берег вполне можно перейти в болотных сапогах по осушенному разливу и островкам сразу за сливом порога», — написал фотограф.

Илья Тимин рекомендовал полюбоваться редким зрелищем, пока осенний лес особенно красив из-за жёлтой и красной листвы.