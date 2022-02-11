Легкоатлет из Карелии пробежал 60 метров за рекордные 6,7 секунды

Карельский легкоатлет, мастер спорта России международного класса Андрей Лукин стал бронзовым призёром соревнований «Русская зима».

В Москве 13 февраля прошёл традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима». В столичном манеже выступили самые быстрые бегуны страны на дистанциях от 60 до 2000 метров, сильнейшие толкатели ядра, а также прыгуны с шестом и в длину, сообщается в паблике «Спорт- норма жизни».

Карельский легкоатлет, мастер спорта России международного класса Андрей Лукин занял на соревнованиях 3 место и установил личный рекорд в беге на 60 метров. Дистанция покорилась нашему легкоатлету за 6,70 сек.

Андрей и его тренеры Анита Сигарева и Александр Смирнов принимают поздравления.

Впереди у спортсмена участие в Чемпионате России, который пройдёт 25-27 февраля в Москве.