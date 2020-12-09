Легкоатлет Карелии Андрей Лукин получил звание "Мастер спорта России международного класса"

Минспорта России присвоило звание "Мастер спорта России международного класса" присвоено карельскому легкоатлету Андрею Лукину.
Как сообщается на сайте Минспорта Карелии, в соответствии с Приказом Министерства спорта России от 4 декабря 2020 года спортивное звание "Мастер спорта России международного класса" присвоено карельскому легкоатлету Андрею Лукину.
В соответствии с Приказом Министерства спорта России от 4 декабря 2020 года звание мастер спорта России присвоено следующим спортсменам:
Спортивная аэробика:
Алексей Лаврушкин
Тхэквондо:
София Лисаченко
Художественная гимнастика:
Полина Богомолова
Полина Ильина
Елизавета Куликова
Руфина Невзорова
Арина Нестерова
Алина Никифорова
Дарья Новикова Андреевна
Екатерина Омельчук
Юлия Петрова
Юнна Титова
Анастасия Цветкова
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