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Легкоатлет Карелии Андрей Лукин получил звание "Мастер спорта России международного класса"

Новости. Спорт
18:20, 10 Декабря 2020
фото: Минспорта Карелии
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Минспорта России присвоило звание "Мастер спорта России международного класса" присвоено карельскому легкоатлету Андрею Лукину.

Как сообщается на сайте Минспорта Карелии, в соответствии с Приказом Министерства спорта России от 4 декабря 2020 года спортивное звание "Мастер спорта России международного класса" присвоено карельскому легкоатлету Андрею Лукину.


фото Администрации Петрозаводска

В соответствии с Приказом Министерства спорта России от 4 декабря 2020 года звание мастер спорта России присвоено следующим спортсменам:

Спортивная аэробика:
Алексей Лаврушкин

Тхэквондо:
София Лисаченко

Художественная гимнастика:
Полина Богомолова
Полина Ильина
Елизавета Куликова
Руфина Невзорова
Арина Нестерова
Алина Никифорова
Дарья Новикова Андреевна
Екатерина Омельчук
Юлия Петрова
Юнна Титова
Анастасия Цветкова

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Комментарии

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