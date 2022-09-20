Легкоатлетический кросс памяти Арне Кивекяса пройдет в Петрозаводске

В рамках нацпроекта «Демография» на спорткомплексе «Курган» 8 октября состоится республиканский легкоатлетический кросс, посвященный памяти Арне Францевича Кивекяса.

Как отмечается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия», Арне Францевич — основоположник советской школы стайерского бега, многократный чемпион и рекордсмен СССР по бегу на различные дистанции, ответственный секретарь Высшего совета физкультуры Карелии, участник Великой Отечественной войны.

В забегах примут участие сборные команды городских округов и муниципальных районов республики.

Спортсмены будут бороться за победу в семи возрастных группах:

1. Юноши и девушки 2007–2008 года рождения: юноши — 1 км, девушки — 1 км;

2. Юноши и девушки старшего возраста 2005–2006 года рождения: юноши — 2 км, девушки — 2 км;

3. Юниоры 2003–2004 года рождения — 3 км, девушки юниорки — 2 км;

4. Молодежь 2000–2002 года рождения: мужчины — 5 км, женщины — 3 км;

5. Мужчины и женщины 1999–1982 года рождения: мужчины — 5 км, женщины — 3 км;

6. Ветераны (1981–1972 года рождения) — мужчины — 3 км, женщины — 2 км;

7. Ветераны (1971 года рождения и старше): мужчины — 3 км, женщины — 2 км.

Регистрация участников уже открыта.

Так, 7 октября с 15.00 до 17.00 на «Кургане» будет работать комиссия по допуску участников (Курганский проезд, д. 3, каб. № 236).

Подтверждение об участии в соревнованиях Центр спортивной подготовки просит направлять до 30 сентября по электронной почте: iravishnya@yandex.ru и sprint3@bk.ru и по телефону/факсу 8 (8142) 33-02-43 с указанием количественного состава участников соревнований.