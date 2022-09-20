890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
22.09.2022 16:40
Стало известно, какие специалисты не подпадут под мобилизацию
Сегодня 12:12

Легкоатлетический кросс памяти Арне Кивекяса пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:20, 23 Сентября 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

В рамках нацпроекта «Демография» на спорткомплексе «Курган» 8 октября состоится республиканский легкоатлетический кросс, посвященный памяти Арне Францевича Кивекяса.

Как отмечается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия», Арне Францевич — основоположник советской школы стайерского бега, многократный чемпион и рекордсмен СССР по бегу на различные дистанции, ответственный секретарь Высшего совета физкультуры Карелии, участник Великой Отечественной войны.

В забегах примут участие сборные команды городских округов и муниципальных районов республики.

Спортсмены будут бороться за победу в семи возрастных группах:
1. Юноши и девушки 2007–2008 года рождения: юноши — 1 км, девушки — 1 км;
2. Юноши и девушки старшего возраста 2005–2006 года рождения: юноши — 2 км, девушки — 2 км;
3. Юниоры 2003–2004 года рождения — 3 км, девушки юниорки — 2 км;
4. Молодежь 2000–2002 года рождения: мужчины — 5 км, женщины — 3 км;
5. Мужчины и женщины 1999–1982 года рождения: мужчины — 5 км, женщины — 3 км;
6. Ветераны (1981–1972 года рождения) — мужчины — 3 км, женщины — 2 км;
7. Ветераны (1971 года рождения и старше): мужчины — 3 км, женщины — 2 км.

Регистрация участников уже открыта. 

Так, 7 октября с 15.00 до 17.00 на «Кургане» будет работать комиссия по допуску участников (Курганский проезд, д. 3, каб. № 236).

Подтверждение об участии в соревнованиях Центр спортивной подготовки просит направлять до 30 сентября по электронной почте: iravishnya@yandex.ru и sprint3@bk.ru и по телефону/факсу 8 (8142) 33-02-43 с указанием количественного состава участников соревнований.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2022, 10:26
В военкомате Петрозаводска рассказали, как будет проходить частичная мобилизация
22.09.2022, 13:13
Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики
21.09.2022, 12:21
Появились разъяснения о возрастных ограничениях для частичной мобилизации
20.09.2022, 13:34
В России предложили сажать на 10 лет запасников, сбежавших с военных сборов
21.09.2022, 20:40
Немногочисленная акция против частичной мобилизации прошла в Петрозаводске
22.09.2022, 12:17
Появились первые разъяснения военкоматов, кого и как призовут по мобилизации

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

Сельхозярмарка-2022 в центре Петрозаводска
Новое
Сегодня 16:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.