Легкоатлетический манеж университета планируют открыть в Петрозаводске в сентябре

Основные работы на новом спортобъекте ПетрГУ уже завершены.

На легкоатлетическом манеже Петрозаводского госуниверситета идет подключение к теплоснабжению. К лету манеж будет полностью готов и начнется процедура его приемки. В сентябре планируется его открытие. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Однако, не дожидаясь открытия манежа, предложил уже сейчас начать переговоры с Федерацией легкой атлетики России — пора заявляться на первые соревнования. Поручил Министерству образования и спорта подключиться к работе. Такой объект должен максимально эффективно работать с первых же дней», — считает Парфенчиков.