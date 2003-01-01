Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» собрал около 250 участников

В этом году традиционный забег прошёл уже в 41-й раз, собрав около 250 участников из Петрозаводска и районов республики.
Мероприятие посвящено памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в сентябре 1941 года в боях за станцию Орзега. О мероприятии рассказали в Центнре спортивной подготовки.
Старт традиционно был дан у памятного знака защитникам Родины на станции Орзега. Участники почтили память героев минутой молчания и возложением цветов, а затем отправились в путь по легендарной трассе. Дистанции — от 5 км, но каждый километр здесь ощущается особенно: трасса «Орзега – Петрозаводск» известна своими затяжными подъёмами, резкими спусками и непредсказуемым рельефом. Это настоящий вызов для ног, сердца и характера!
Победителям и призёрам вручили медали и грамоты с символикой пробега, а памятные призы получили самый юный и самый опытный участники. Но главная награда — это эмоции и ощущение преодоления. На такой дистанции каждый, кто вышел на старт — уже победитель.
Пробег «Орзега – Петрозаводск» — это не только спорт, но и дань памяти, история и сила духа, объединяющая поколения.