Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» собрал около 250 участников

Победителям и призёрам вручили медали и грамоты с символикой пробега, а памятные призы получили самый юный и самый опытный участники. Но главная награда — это эмоции и ощущение преодоления. На такой дистанции каждый, кто вышел на старт — уже победитель. Пробег «Орзега – Петрозаводск» — это не только спорт, но и дань памяти, история и сила духа, объединяющая поколения.

Старт традиционно был дан у памятного знака защитникам Родины на станции Орзега. Участники почтили память героев минутой молчания и возложением цветов, а затем отправились в путь по легендарной трассе. Дистанции — от 5 км, но каждый километр здесь ощущается особенно: трасса «Орзега – Петрозаводск» известна своими затяжными подъёмами, резкими спусками и непредсказуемым рельефом. Это настоящий вызов для ног, сердца и характера!

Мероприятие посвящено памяти сотрудников НКВД КФССР, погибших в сентябре 1941 года в боях за станцию Орзега. О мероприятии рассказали в Центнре спортивной подготовки.

В этом году традиционный забег прошёл уже в 41-й раз, собрав около 250 участников из Петрозаводска и районов республики.

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

С начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми

Дело об устроивших драку в клубе «Соло» в Петрозаводске отобрали у Следкома

Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

Региональный маткапитал теперь можно потратить и на обучение ребенка в автошколе

Начальник отдела «Карельского окатыша» рассказал, как оказался на СВО и стал экспертом по дронам

От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

В Новой Вилге восстановили разрушенный год назад штормом парк и сделали его больше

Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.