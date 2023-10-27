Легкоатлеты из Карелии завоевали россыпь наград на соревнованиях в Мурманске

В стартах приняли участие воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска.

В субботу, 28 октября, в Мурманске прошли соревнования на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой.



В стартах приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска.



Победителей и призеров определяли на дистанциях 60 и 1 000 метров, а также в эстафете 4х200 метров в возрастных группах 2007-2010 и 2006 года рождения и старше.



На дистанции 60 метров Мария Попченко и Валерия Громова стали победительницами в своих возрастных группах с результатом 8,21 секунды и 7,88 секунды соответственно.



Роман Щукин поднялся на высшую ступень пьедестала в беге на тысячу метров - 2.43,75.



Серебряными призерами стали Зоя Киселева (60 м - 7,91 секунды) и Андрей Лукин (60 м - 6,94 екунды.), рассказали в Минобразования и спорта Карелии.