Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали медали в соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» в Москве

Карельские спортсменки стали призёрами Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике.

Воспитанницы Спортивной школы № 3 им. Е. В. Эховой города Петрозаводска заняли сразу три призовых места во Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА», проходивших в Москве. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

— Сегодня [21 декабря] наша команда в составе Виктории Мойсеевой, Полины Теречевой, Маргариты Карачевой и Ксении Чугуевой завоевала бронзу в эстафете 4×200 метров, — рассказала она на своей странице ВКонтакте.

По информации СШОР № 3, участницы из Карелии преодолели дистанцию всего за 1.47,26.

Кроме того, вчера петрозаводские спортсменки дважды поднимались на пьедестал почёта — Дарья Петунова стала серебряным призёром в прыжках в длину с результатом 5,49 м, а Валерия Барышева заняла третье место в толкании ядра, выполнив бросок на 14,35 м.

Ранее мы писали, что биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях по биатлону «Приз памяти П. Ямалеева», которые состоялись в Уфе.