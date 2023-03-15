Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали полный комплект наград студенческого чемпионата России

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва привезли в столицу Карелии из Ярославля шесть медалей.

Чемпионат России по легкой атлетике среди студентов высших учебных заведений прошел 14 и 15 марта в Ярославле. К концу второго соревновательного дня в копилке нашей команды оказалось шесть медалей различного достоинства – две бронзовых, три серебряных и одна золотая.



В беге на 60 метров победу одержал Андрей Лукин. Спортсмен преодолел дистанцию за 6,77 секунды. Для легкоатлета эта победа на чемпионате стала третьей. В беге на 200 метров он поднялся на вторую ступень пьедестала с результатом 21,75 секунды.



Серебряную медаль в прыжках в высоту завоевала Анастасия Куйвонен. Спортсменка преодолела планку на высоте 170 сантиметров.



Кирилл Лайтинен стал вторым в прыжках в длину. Его результат 6,87 метра, рассказали в пресс-службе мэрии города.



Две бронзовых медали завоевали толкатели ядра. Владислав Босоногов отправил снаряд на 16,27 метра. Арина Сорокина показала результат 12,81 метра.