Легкоатлеты Карелии взяли полный комплект наград на всероссийских соревнованиях

В эти выходные проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области».

В этот уикенд в поселке Ерино проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области».



Житель Карелии Арсений Гжибовский одержал победу в беге на 400 метров с результатом - 49,86.



Дарья Соголовская - серебряный призер в прыжках в высоту, 170 сантиметров.



Дарья Семенова стала бронзовым призером соревнований в беге на 100 метров с барьерами - 14,41 секунды.



Все призеры являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.