Легкоатлеты Карелии взяли полный комплект наград на всероссийских соревнованиях

В эти выходные проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области».
В этот уикенд в поселке Ерино проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области».
Житель Карелии Арсений Гжибовский одержал победу в беге на 400 метров с результатом - 49,86.
Дарья Соголовская - серебряный призер в прыжках в высоту, 170 сантиметров.
Дарья Семенова стала бронзовым призером соревнований в беге на 100 метров с барьерами - 14,41 секунды.
Все призеры являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
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