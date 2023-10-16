Легкоатлеты петрозаводского лицея стали вторыми на всероссийских состязаниях в Сочи

Команда лицея №1 Петрозаводска завоевала серебро на «Шиповке юных».

В Сочи завершился финал всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных».



Среди городских школ сборная команда юношей 2008–2009 годов рождения, представляющая лицей №1, заняла второе место.



В составе команды выступили: Никита Анисимов, Филипп Ландграф, Алексей Воронин, Евгений Тиранов и Даннил Максимов.



София Варенцова выступала в личном зачете и среди девушек 2009 года рождения замкнула пятерку сильнейших среди 260 легкоатлеток.



В Минобразования и спорта республики поздравили спортсменов и всех тренеров: Ольгу и Сергея Зноевых, Михаила Раупова, Наталию Козлову и Александра Кишкина.