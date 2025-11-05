Легковой автомобиль опрокинулся на крышу в Олонецком районе

ГАИ Карелии устанавливает обстоятельства ДТП с перевернувшимся автомобилем в Карелии.

Авария произошла в ночь на 5 ноября в поселке Устье Видлицы Олонецкого района.

— По предварительным данным, водитель «Форд Фокус» неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим наездом на мусорный контейнер и деревья, после чего опрокинулся на крышу, — рассказали в ГАИ Карелии.

В результате произошедшего водитель, 36-летний олончанин, получил травмы, с места аварии госпитализирован бригадой СМП.

